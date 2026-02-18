Récital d’orgue Eglise Notre-Dame Bar-le-Duc
Récital d’orgue Eglise Notre-Dame Bar-le-Duc dimanche 18 octobre 2026.
Récital d’orgue
Eglise Notre-Dame 1 Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 16:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
2026-10-18
L’association Bar’orgues est heureuse de recevoir Timothée GRAVEL, jeune talent, qui a vécu quelques années avec sa famille à Ligny-en-Barrois.
Il interprètera diverses œuvres sur le grand orgue de l’édifice.
Participation libre au profit de l’association.
Contact barorgues@gmail.comTout public
Eglise Notre-Dame 1 Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est barorgues@gmail.com
English :
The Bar’orgues association is delighted to welcome Timothée GRAVEL, a young talent who lived with his family in Ligny-en-Barrois for several years.
He will perform a variety of works on the building’s great organ.
Free admission, in aid of the association.
Contact: barorgues@gmail.com
