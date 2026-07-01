Récital d’orgue par Roger Goodwyn, Grand Temple des Dominicains, Nîmes

Informations pratiques

Récital d’orgue par Roger Goodwyn Samedi 19 septembre, 16h30 Grand Temple des Dominicains Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

L’orgue du Grand Temple est acheté sous la Restauration, puis agrandi à plusieurs reprises. Modifié par Cavaillé-Coll en 1872, il sera mis à l’honneur lors d’un concert avec grand écran de Roger Goodwyn.

Ce concert est organisé au profit de la restauration du grand orgue.

Grand Temple des Dominicains 1 Place du Grand Temple, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Les Carmes Gard Occitanie 0466767449 Le grand Temple fut à l’origine une église dominicaine dont la construction fut entreprise de 1714 à 1736. En 1792, les ordres ayant été abolis et les Dominicains dispersés, l’église devint propriété nationale. Elle fut louée puis achetée par les Protestants. L’édifice présente un plan rectangulaire dont la partie la plus remarquable est la façade. Le style classique est pur : pilastres ioniques et corinthiens, entablements, frontons courbes et triangulaires. L’intérieur se compose d’une nef et de deux collatéraux. Les deux extrémités de la nef n’ont pas de communication latérale. Le plan, rectangulaire au niveau du sol, passe à l’hémicycle au niveau des deux tribunes extrêmes. La nef communique avec les chapelles latérales et les tribunes, par de grandes arcades en plein cintre.

L’orgue du Grand-Temple est acheté sous la Restauration et agrandi à plusieurs reprises. Modifié par Cavaillé-Coll en 1872, l’orgue du Grand Temple est mis à l’honneur grâce à un concert avec grand…

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