Récital d’orgue pour l’Ukraine, Abbaye royale, Celles-sur-Belle

Informations pratiques

Récital d’orgue pour l’Ukraine Vendredi 18 septembre, 20h00 Abbaye royale Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Les Orgues du Patrimoine

Un pont vers l’Ukraine

Jean-Marie LEROY organiste honoraire donnera un concert de bienfaisance pour collecter des dons et marteriels destinés aux réfugiés du sud d’Odessa

Pour tout savoir : pelerins-solidaires.org

Un véhicule pour acheminer l’aide

L’objectif de la collecte est également très concret : financer l’achat d’un véhicule utilitaire d’occasion qui permettra d’acheminer l’aide jusqu’en Ukraine, soit un trajet de 3000 à 3 500 kilomètres. Le véhicule restera ensuite sur place et sera confié à une association partenaire.

Pour soutenir cette opération, plusieurs concerts seront donnés dans des églises, abbatiales et temples situés sur la voie de Tours. Aux claviers, Jean-Marie Leroy, organiste professionnel et pèlerin de Compostelle. Élève de Jean et Marie-Louise Langlais, formé au Conservatoire de Paris et à la Schola Cantorum, il a donné plus de 120 concerts en Ukraine depuis 2003 et y a reçu plusieurs distinctions. Son programme mêlera les grandes œuvres du répertoire pour orgue — Bach, Franck, Widor ou Vierne — à des pièces classiques et traditionnelles ukrainiennes transcrites pour l’instrument.

Agenda : Fontaine-le-Comte : Vendredi 4 septembre à 20 h — Abbatiale ; Rouillé : Dimanche 6 septembre à 17 h au Temple ; Celles-sur-Belle : Vendredi 18 septembre à 20 h — Abbatiale ; Dangé-Saint-Romain : Vendredi 25 septembre à 20 h.

Abbaye royale 12 rue des halles, 79370 Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 79370 Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 32 92 28 https://www.abbaye-royale-celles.com https://www.facebook.com/Abbaye-Royale-de-Celles-sur-Belle-264564367241161/ Celles-sur-Belle, située dans le Sud des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine, abrite l’abbaye royale du XVIIe siècle, un joyau architectural exceptionnel.

Reconstruite sur les vestiges d’un ancien complexe abbatial datant du XIe siècle, cette abbaye historique est aujourd’hui le théâtre d’un large éventail d’activités culturelles telles que des expositions, des académies, des concerts et des festivals de musique.

Ce lieu témoigne de plus de mille ans d’histoire, illustrant ainsi l’évolution de cette commune au fil des siècles.

Classée au titre des Monuments historiques en 2000, l’abbaye royale constitue un témoignage précieux de notre patrimoine. Aires de parcage pour les autocars, en bordure du site.

Les Orgues du Patrimoine

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