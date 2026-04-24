Récital en do dièse mineur de João Costa Ferreira Église Saint-Merry Paris

João Costa Ferreira

Directeur de la Maison du Portugal de la Cité internationale universitaire de Paris, João Costa Ferreira est un pianiste et chercheur portugais titulaire du Diplôme supérieur d’exécution de l’École normale de musique de Paris et docteur en Musique et musicologie de Sorbonne Université. Actuellement, il est le directeur artistique du Concours International de Composition de Leiria et du Festival Leiria Ville Créative de Musique UNESCO.

Il a commencé l’étude du piano à onze ans au Conservatório de Artes do Orfeão de Leiria (Portugal) dans la classe de Luís Batalha. Très tôt, il a révélé une vocation pour la musique, obtenant plusieurs prix de concours de piano nationaux et internationaux. À l’âge de dix-neuf ans, il s’est rendu à Paris. Il a travaillé avec Marian Rybicki et Guigla Katsarava et a été l’élève et l’assistant de Jean Martin. C’est également à Paris qu’il a fait ses études universitaires. En tant que boursier de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia, il a obtenu son doctorat sous la direction de la philosophe et musicologue Danielle Cohen-Levinas.

Il s’est présenté dans des salles du Portugal, de France, de Belgique, d’Espagne et des Pays-Bas. Plusieurs de ses concerts et travaux discographiques ont été retransmis par RTP-Antena 2 (radio classique portugaise) mais aussi France Musique et diverses autres radios européennes.

João Costa Ferreira a été membre de plusieurs jurys dans des concours internationaux de piano, tels que le Concours international de piano de Troisdorf (Allemagne), le Concours international de jeunes musiciens Meliton Balanchivadze (Géorgie), le Concours international de piano de Lyon (France) et le Concours international de piano Santa Cecília (Portugal).

Sans entracte, sans applaudissement, sans interruption, pendant environ une heure, le public est pris dans une tension dramatique croissante à travers les plus belles et les plus virtuoses pages romantiques de Chopin, Beethoven, Rachmaninov et Scriabine. Tonalité tragique par excellence, do dièse mineur est le fil d’Ariane de ce récital insolite.

Le dimanche 10 mai 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T16:00:00+02:00_2026-05-10T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-10-mai-2026-r%C3%A9cital-en-do-di%C3%A8se-mineur-de-jo%C3%A3o-costa-ferreira +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1132004443321068?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1132004443321068?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D



Afficher la carte du lieu Église Saint-Merry et trouvez le meilleur itinéraire

