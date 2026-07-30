RÉCITAL SERENAD UYAR Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

RÉCITAL SERENAD UYAR

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 28

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-22 20:00:00

fin : 2027-04-22

Date(s) :

2027-04-22

Au Théâtre de l’Archipel le Grenat, une voix, des héroïnes et toute la richesse du répertoire lyrique. La soprano franco-turque Serenad Uyar traverse les grandes pages de l’opéra Puccini, Verdi, Dvořák… dans un récital intense, entre virtuosité, émotion et puissance dramatique.

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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Théâtre de l’Archipel—Le Grenat: a voice, heroines, and the full richness of the operatic repertoire. Franco-Turkish soprano Serenad Uyar takes the audience on a journey through the great works of opera—Puccini, Verdi, Dvořák—in an intense recital that blends virtuosity, emotion, and dramatic power.

L’événement RÉCITAL SERENAD UYAR Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME