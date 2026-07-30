UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perpignan

RÉCITAL SERENAD UYAR Théâtre de l’Archipel Perpignan

jeudi 22 avril 2027 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan

RÉCITAL SERENAD UYAR Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Début
jeudi 22 avril 2027
Fin
jeudi 22 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre de l'Archipel
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 28 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

RÉCITAL SERENAD UYAR

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 28

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-22 20:00:00
fin : 2027-04-22

Date(s) :
2027-04-22

Au Théâtre de l’Archipel le Grenat, une voix, des héroïnes et toute la richesse du répertoire lyrique. La soprano franco-turque Serenad Uyar traverse les grandes pages de l’opéra Puccini, Verdi, Dvořák… dans un récital intense, entre virtuosité, émotion et puissance dramatique.
  .

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Théâtre de l’Archipel—Le Grenat: a voice, heroines, and the full richness of the operatic repertoire. Franco-Turkish soprano Serenad Uyar takes the audience on a journey through the great works of opera—Puccini, Verdi, Dvořák—in an intense recital that blends virtuosity, emotion, and dramatic power.

L’événement RÉCITAL SERENAD UYAR Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)