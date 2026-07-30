RÉCITAL SERENAD UYAR Théâtre de l’Archipel Perpignan
jeudi 22 avril 2027 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
RÉCITAL SERENAD UYAR
Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 28
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-22 20:00:00
fin : 2027-04-22
Date(s) :
2027-04-22
Au Théâtre de l’Archipel le Grenat, une voix, des héroïnes et toute la richesse du répertoire lyrique. La soprano franco-turque Serenad Uyar traverse les grandes pages de l’opéra Puccini, Verdi, Dvořák… dans un récital intense, entre virtuosité, émotion et puissance dramatique.
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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
At the Théâtre de l’Archipel—Le Grenat: a voice, heroines, and the full richness of the operatic repertoire. Franco-Turkish soprano Serenad Uyar takes the audience on a journey through the great works of opera—Puccini, Verdi, Dvořák—in an intense recital that blends virtuosity, emotion, and dramatic power.
L’événement RÉCITAL SERENAD UYAR Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
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