Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Récolement(s) Finissage de l’exposition Salle des Bénédictins Limoges

Récolement(s) Finissage de l’exposition Salle des Bénédictins Limoges

Récolement(s) Finissage de l’exposition Salle des Bénédictins Limoges samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle des Bénédictins

Adresse : 4 Place Maison Dieu

Ville : 87036 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Limoges

Récolement(s) Finissage de l’exposition

Salle des Bénédictins 4 Place Maison Dieu Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Guy Lemonnier MÉTA-PALETTES
L’entité 22 Reproduction hectographique issue de l’œuvre MÉTAPALETTES propose au spectateur d’être le témoin d’une procédure de conservation singulière à l’occasion du finissage de l’exposition.   .

Salle des Bénédictins 4 Place Maison Dieu Limoges 87036 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   lavitrine.limoges@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Récolement(s) Finissage de l’exposition

L’événement Récolement(s) Finissage de l’exposition Limoges a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)