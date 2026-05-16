Récolement(s) Finissage de l’exposition Salle des Bénédictins Limoges
Récolement(s) Finissage de l’exposition Salle des Bénédictins Limoges samedi 6 juin 2026.
Limoges
Récolement(s) Finissage de l’exposition
Salle des Bénédictins 4 Place Maison Dieu Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Guy Lemonnier MÉTA-PALETTES
L’entité 22 Reproduction hectographique issue de l’œuvre MÉTAPALETTES propose au spectateur d’être le témoin d’une procédure de conservation singulière à l’occasion du finissage de l’exposition. .
Salle des Bénédictins 4 Place Maison Dieu Limoges 87036 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lavitrine.limoges@gmail.com
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English : Récolement(s) Finissage de l’exposition
L’événement Récolement(s) Finissage de l’exposition Limoges a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Limoges Métropole
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