Récoltez du miel dans un musée en plein cœur du Gers !, Musée du Paysan Gascon, Toujouse

Informations pratiques

Récoltez du miel dans un musée en plein cœur du Gers ! Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée du Paysan Gascon Gers

Tarifs journée : 3€ par adulte, 1€ pour les moins de 18 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez les gestes de l’apiculteur

Aux alentours de 15h, observez Aymeric Bousquet, apiculteur du village, pour découvrir les gestes traditionnels de la récolte et de l’extraction du miel.

Et pour terminer en beauté : une dégustation gourmande du miel tout juste extrait !

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée, 32240 Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie 05 62 09 18 11 https://www.museepaysangascon.fr/ https://www.facebook.com/museedupaysangascon;https://www.instagram.com/museepaysan/;https://www.youtube.com/watch?v=-rPaFHHRCEU Situé dans la campagne gersoise, le Musée du Paysan Gascon retrace la vie rurale en Bas-Armagnac, avant l’arrivée de la mécanisation, à travers une collection de plus de 5 000 objets !

Découvrez le monde agricole et notamment la viticulture, les métiers artisanaux anciens, ainsi que la vie domestique gasconne en visitant la maison bourgeoise et celle de l’ouvrier agricole.

En parcourant le Musée, vous entrez dans le quotidien des paysans gascons aux XIXᵉ et XXᵉ siècles : des outils des différents travaux agricoles, rythmés par les saisons, aux objets et ustensiles de la maison, en passant par les ateliers incontournables du forgeron, du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du menuisier et bien d’autres encore. Parking gratuit

Place de stationnement PMR

Découvrez les gestes de l’apiculteur

©Musée du Paysan Gascon