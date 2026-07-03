Recomposer les photos d’Alain Cavalier, La Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Recomposer les photos d’Alain Cavalier 19 juin – 11 septembre 2027, certains samedis La Chartreuse Gard

à partir de 2 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-19T10:00:00+02:00 – 2027-06-19T12:00:00+02:00

Fin : 2027-09-11T10:00:00+02:00 – 2027-09-11T12:00:00+02:00

Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.

Recomposer la Chartreuse

Description :

Cet atelier tout public propose une initiation concrète et accessible à la composition photographique à partir des images réalisées en 1953 par Alain Cavalier à la Chartreuse.

Après une découverte de l’exposition, chaque participant choisit une photographie et prend le temps d’en analyser la construction : la place du regard, les lignes du cadre, les équilibres entre les corps, les espaces, la lumière, les gestes. À partir de cette observation, il s’agit ensuite de rejouer la scène sur place, en retrouvant une situation, une posture ou une intention visuelle proche de l’image d’origine.

L’objectif n’est pas la reproduction fidèle, mais l’expérimentation : comprendre de l’intérieur comment une image se fabrique, ce qu’un cadre choisit de montrer, ce qu’il laisse hors-champ, et comment une scène peut être réinventée par le regard contemporain. Un atelier ludique et sensible, où la Chartreuse devient un terrain d’observation, de réinterprétation et de création collective.

La Chartreuse 58 rue de la république, 30400 Villeneuve-lès-Avignon 30404 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0490152424 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chartreuse.org »}]

Recomposer la Chartreuse

©Alex Nollet – la Chartreuse