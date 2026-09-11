Reconstruire le passé : création de maquettes fantastiques, Château de Javarzay, Chef-Boutonne

Informations pratiques

Reconstruire le passé : création de maquettes fantastiques Samedi 19 septembre, 10h00, 13h45 Château de Javarzay Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Au cours de la journée, venez apporter votre pierre à l’édifice et participez à la « reconstruction » du château.

Aux côtés de l’artiste plasticien Lionel Camburet, prenez part à la création de maquettes artistiques pour redonner au monument l’allure qu’il avait à son apogée, avec ses douze tours, dont la majorité a aujourd’hui disparu.

Château de Javarzay 9 avenue du Fils Fouquaud, 79110 Chef-Boutonne Chef-Boutonne 79110 Chef-Boutonne Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 29 86 31 http://www.chef-boutonne.fr Ce château du début de la Renaissance, construit en 1515 par François de Rochechouart, abrite un musée de la coiffe (400 coiffes et bonnets) et des salles consacrées à Jean-François Cail (1804-1871), l’enfant du pays devenu l’un des plus importants industriels du XIXe siècle : premier fournisseur mondial en matériel de sucrerie (sucre de canne et sucre de betterave), deuxième constructeur français de locomotives dont les « Crampton », le TGV du XIXe siècle et grand innovateur dans le domaine agricole.

Au cours de la journée, venez apporter votre pierre à l’édifice de la « reconstruction » du château. Avec l’artiste plasticien Lionel Camburet, participez à la création de maquettes artistiques pour à…

©Mairie de Chef Boutonne