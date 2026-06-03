Récré Athlé 2026 : découverte de l’athlétisme ! Stade Paul Faber PARIS

Programme

Le Récré Athlé offre aux enfants une après-midi sportive et ludique leur permettant de découvrir les différentes disciplines de l’athlétisme dans un cadre convivial. À travers des ateliers adaptés à leur âge, ils pourront s’initier aux courses, sauts et lancers tout en s’amusant.

Après cette phase de découverte, les participants prendront part à un challenge inter-écoles par équipes, composé de plusieurs épreuves athlétiques revisitées. Cette formule favorise l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et le plaisir de pratiquer ensemble.

La journée se terminera autour d’un goûter offert à tous les participants, suivi d’une cérémonie de remise des récompenses pour valoriser l’engagement de chacun et récompenser les meilleures équipes.

Détail du programme :

13h00 – 13h15 : Accueil des participants

Accueil des participants 13h15 – 14h30 : Découverte des ateliers athlétiques

Découverte des ateliers athlétiques 14H30 à 14H45 : constitution des équipes

constitution des équipes 14h45 – 16h00 : Challenge inter-écoles

Challenge inter-écoles 16h00 – 17h00 : Remise des récompenses et goûter

Une après-midi placée sous le signe du sport, du partage et de la convivialité, réunissant enfants, familles et bénévoles autour des valeurs de l’athlétisme.

Le Récré Athlé est un événement sportif et ludique organisé par le SCUF Athlétisme, permettant aux enfants de CM1-CM2 de découvrir l’athlétisme à travers des ateliers, des défis et un challenge par équipes dans une ambiance conviviale.

Le samedi 06 juin 2026

de 13h00 à 17h00

gratuit

Inscription en ligne ou directement sur place

Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T16:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T13:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

Stade Paul Faber 17 – 19, avenue de la Porte de Villiers 75017 PARIS

athletisme@scuf.org



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