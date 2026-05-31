UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Recrutement staff & équipe artistique – Comédie musicale à Paris (2026/2027) Studio Bleu Paris

dimanche 31 mai 2026 · Studio Bleu · Paris

Recrutement staff & équipe artistique – Comédie musicale à Paris (2026/2027) Studio Bleu Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 31 mai 2026
Fin
mardi 1 juin 2027
Lieu
Studio Bleu
Adresse
10, rue de l'Echiquier
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Cotisation à 30 euros.</p>

Les Ateliers Nemorosa recrutent leur staff et leur équipe artistique pour la saison 2026/2027 à Paris. Cette association de comédie musicale à Paris propose un projet amateur à objectif semi-professionnel mêlant chant, danse et théâtre, avec un spectacle de fin d’année.

Après un premier spectacle complet, Nemorosa recherche des profils motivés pour rejoindre les différents pôles : communication (réseaux sociaux, vidéo, design), ainsi que suivi technique (son notamment) logistique et production.

Ouvert à tous les adultes, ce recrutement s’adresse aux passionné·es de spectacle vivant à Paris, souhaitant s’investir dans un projet collectif exigeant et bienveillant.

Répétitions à Paris
Contact : contact@ateliers-nemorosa.fr
ateliers-nemorosa.fr
Instagram : @ateliersnemorosa
Candidatures : ici

Nemorosa recrute son équipe artistique pour 2026/2027 !
Du dimanche 31 mai 2026 au lundi 31 mai 2027 :
payant

Cotisation à 30 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T02:00:00+02:00
fin : 2027-06-01T01:59:59+02:00
Date(s) :

Studio Bleu 10, rue de l’Echiquier  75010 Paris
https://docs.google.com/document/d/1DKb12PL8GE2VPpIY3ATKnvS_ePYz6MW-qYu5z1xU87g/edit?tab=t.0 contact@ateliers-nemorosa.fr https://facebook.com/lesateliersnemorosa https://facebook.com/lesateliersnemorosa


Afficher la carte du lieu Studio Bleu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)