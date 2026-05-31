Informations pratiques

Les Ateliers Nemorosa recrutent leur staff et leur équipe artistique pour la saison 2026/2027 à Paris. Cette association de comédie musicale à Paris propose un projet amateur à objectif semi-professionnel mêlant chant, danse et théâtre, avec un spectacle de fin d’année.

Après un premier spectacle complet, Nemorosa recherche des profils motivés pour rejoindre les différents pôles : communication (réseaux sociaux, vidéo, design), ainsi que suivi technique (son notamment) logistique et production.

Ouvert à tous les adultes, ce recrutement s’adresse aux passionné·es de spectacle vivant à Paris, souhaitant s’investir dans un projet collectif exigeant et bienveillant.

Répétitions à Paris

Contact : contact@ateliers-nemorosa.fr

ateliers-nemorosa.fr

Instagram : @ateliersnemorosa

Candidatures : ici

Nemorosa recrute son équipe artistique pour 2026/2027 !

Du dimanche 31 mai 2026 au lundi 31 mai 2027 :

payant

Cotisation à 30 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T02:00:00+02:00

fin : 2027-06-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Studio Bleu 10, rue de l’Echiquier 75010 Paris

https://docs.google.com/document/d/1DKb12PL8GE2VPpIY3ATKnvS_ePYz6MW-qYu5z1xU87g/edit?tab=t.0 contact@ateliers-nemorosa.fr https://facebook.com/lesateliersnemorosa https://facebook.com/lesateliersnemorosa



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