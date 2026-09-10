Recto/Verso exposition vol.1, LAVITRINE 2.0, Limoges

Informations pratiques

Recto/Verso exposition vol.1 12 septembre – 14 novembre LAVITRINE 2.0 Haute-Vienne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:00:00+01:00

Partenariat Collectif ACTE (Poitiers)

Exposition visible du 12 septembre au samedi 14 novembre 2026

> samedi 12 septembre à 18h – Vernissage

> samedi 10 octobre à 18h – soirée de présentation du laboratoire Recto/ Verso

Baptiste Croze, Anne Houel, Alix Boillot et Ismaïl Bahri proposent des œuvres tendues vers le monde explorant, dans un registre poétique où littéral, les éclats ébréchés de la mondialisation.

L’idée de formes de franchissement agit ici en dialogue, en appel, en attente, en friction en effondrement et parfois en obstruction.

Le passage est porté par les œuvres au cœur d’un maillage contemporain éclaté dont la traversée résonne profondément avec notre situation actuelle.

LAVITRINE 2.0 87000 Limoges Limoges 87000 Le Grand-Treuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Alix Boillot et Ismaïl Bahri, Baptiste Croze, Anne Houel

JM Berguel