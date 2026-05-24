Red ouf swimrun de la Baie de Quiberon Quiberon
Red ouf swimrun de la Baie de Quiberon Quiberon dimanche 28 juin 2026.
Quiberon
Red ouf swimrun de la Baie de Quiberon
Port Maria Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Organisée par les mouettes sportives trinitaines , cette course allie course à pied et natation dans le cadre magnifique de la Baie de Quiberon
Cette course comprendra 3 épreuves, ouvertes en binôme et en solo
S départ de Plouharnel départ à 13h Plage Sables Blancs
M: départ de St Pierre Quiberon à 12h15 Port d’Orange
L départ de Quiberon à 11h30 Port Maria
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 juin
https://www.klikego.com/inscription/red-ouf-swimrun-baie-de-quiberon-2026/triathlon/1545275978215-6
Retrait des dossards le 28 Juin Plage de Kervillen 56470 La Trinité Sur Mer de 11h à 18h .
Port Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 79 48 59 50
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English :
L’événement Red ouf swimrun de la Baie de Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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