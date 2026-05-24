Quiberon

Red ouf swimrun de la Baie de Quiberon

Port Maria Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Organisée par les mouettes sportives trinitaines , cette course allie course à pied et natation dans le cadre magnifique de la Baie de Quiberon

Cette course comprendra 3 épreuves, ouvertes en binôme et en solo

S départ de Plouharnel départ à 13h Plage Sables Blancs

M: départ de St Pierre Quiberon à 12h15 Port d’Orange

L départ de Quiberon à 11h30 Port Maria

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 juin

https://www.klikego.com/inscription/red-ouf-swimrun-baie-de-quiberon-2026/triathlon/1545275978215-6

Retrait des dossards le 28 Juin Plage de Kervillen 56470 La Trinité Sur Mer de 11h à 18h .

Port Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 79 48 59 50

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English :

L’événement Red ouf swimrun de la Baie de Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon