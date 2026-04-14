Réenchanter la ville – Visite guidée de Nevers, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers

Réenchanter la ville – Visite guidée de Nevers Jeudi 30 avril, 15h30 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nièvre

Tous publics, dès 8 ans. Tarif : 10 €/5 €, sur inscription. Lieu de RDV : MFBA – Musée de la Faïence et des Beaux-Arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T15:30:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T15:30:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00

Le choix du conférencier, portera sur un monument ou un quartier. En entrée, le musée de la Faïence et des Beaux-Arts pour vous mettre l’eau à la bouche et en plat de résistance, la déambulation. Attention, Nevers peut être sucrée et épicée à la fois, bonne dégustation !

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/

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