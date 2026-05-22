Reflets dansants – Musée Marmottan Musée Marmottan Monet Paris
Reflets dansants – Musée Marmottan Musée Marmottan Monet Paris samedi 30 mai 2026.
Reflets dansants propose un dialogue entre peinture et danse, entre musique et mouvement, où les œuvres prennent vie à travers les corps. Inspirées par l’univers de Claude Monet ainsi que par les collections du musée, les danseuses avec leurs chorégraphies invitent le public à un voyage poétique au cœur de la lumière, des émotions et de l’imaginaire.
Reflets dansants est une invitation à voir autrement les œuvres du musée : non plus seulement avec les yeux, mais avec le corps et les sensations. Cette rencontre entre jeunes interprètes et chefs-d’œuvre picturaux célèbre la richesse du dialogue entre les arts.
Ce spectacle est destiné aux visiteurs du musée.
A l’occasion du centenaire de la mort de Claude Monet, le Musée Marmottan Monet invite les danseuses du Conservatoire Francis Poulenc à investir les salles du musée.
Le samedi 30 mai 2026
de 14h30 à 16h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T16:30:00+02:00
Musée Marmottan Monet 2 rue Louis Boilly 75016 Paris
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