Reflets dansants – Musée Marmottan Musée Marmottan Monet Paris

Reflets dansants propose un dialogue entre peinture et danse, entre musique et mouvement, où les œuvres prennent vie à travers les corps. Inspirées par l’univers de Claude Monet ainsi que par les collections du musée, les danseuses avec leurs chorégraphies invitent le public à un voyage poétique au cœur de la lumière, des émotions et de l’imaginaire.

Reflets dansants est une invitation à voir autrement les œuvres du musée : non plus seulement avec les yeux, mais avec le corps et les sensations. Cette rencontre entre jeunes interprètes et chefs-d’œuvre picturaux célèbre la richesse du dialogue entre les arts.

Ce spectacle est destiné aux visiteurs du musée.

A l’occasion du centenaire de la mort de Claude Monet, le Musée Marmottan Monet invite les danseuses du Conservatoire Francis Poulenc à investir les salles du musée.

Le samedi 30 mai 2026

de 14h30 à 16h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T16:30:00+02:00

Musée Marmottan Monet 2 rue Louis Boilly 75016 Paris



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