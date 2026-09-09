Regard sur le passé, Château de La Tour d’Aigues, La Tour-d’Aigues

Informations pratiques

Regard sur le passé 19 et 20 septembre Château de La Tour d’Aigues Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Regard sur le passé

Retournons dans le passé… grâce à la reproduction de cartes postales, un regard en noir et blanc sur les rues du village et le quotidien des habitants. Découvrez le patrimoine du village à travers une sélection de cartes postales datant du début du XXème siècle. Église, château, rues et commerces sont autant de lieux qui font partie du patrimoine d’une ville et en constituent son histoire.

Château de La Tour d’Aigues Place Jean Jaurés, 84240 La Tour-d’Aigues, France La Tour-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.latourdaigues.fr/chateau-de-la-tour-d-aigues-93 Considéré comme l’un des plus beaux exemples de la Renaissance architecturale provençale, le château de la Tour d’Aigues fut la propriété de grandes familles dont certains seigneurs s’attachèrent à le magnifier : architecture novatrice, création de jardins, collection d’œuvres d’art, bibliothèque, cabinets de curiosités…

Partiellement détruit lors de la Révolution française, le château est aujourd’hui la propriété du Conseil Départemental de Vaucluse et abrite le musée de la faïence.

Des expositions et des spectacles ont lieu dans les salles aménagées au sous-sol.

Un festival d’été se déroule dans la Cour d’honneur. Parking.

Regard sur le passé

© Château de la Tour d’Aigues