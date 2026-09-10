Regards britanniques sur les maquis du Morvan, Musée de la Résistance – Maison du Parc, Saint-Brisson

Informations pratiques

Regards britanniques sur les maquis du Morvan 19 et 20 septembre Musée de la Résistance – Maison du Parc Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À la Maison du Parc à Saint-Brisson, à proximité du musée, se tient, en plein-air, la toute nouvelle exposition intitulée « Regards britanniques sur les maquis du Morvan ». La participation des Alliés à la résistance en Morvan et aux maquis a été essentielle. Cette exposition propose d’explorer les différentes missions des Britanniques aux côtés de la Résistance en Morvan et de comprendre à travers différents documents d’archives, témoignages et photographies les relations et les perceptions des forces alliées sur cette lutte dans la région.

Musée de la Résistance – Maison du Parc Maison du Parc, 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 72 99 http://www.museeresistancemorvan.fr Inauguré le 26 juin 1983 par François Mitterrand, le musée de la Résistance en Morvan est l’œuvre d’historiens de l’Université de Bourgogne et d’anciens résistants. Il appartient depuis 2015 à l’association du musée de la Résistance nationale et fait partie du réseau des musées de la Résistance du Massif central.

À la Maison du Parc à Saint Brisson, à proximité du musée, se tient, en plein-air, la toute nouvelle exposition intitulée « Regards britanniques sur les maquis du Morvan ». La participation des à la…

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