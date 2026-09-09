Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages, Maison des Hommes et des Paysages, Saint-Brisson

Informations pratiques

Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages 19 et 20 septembre Maison des Hommes et des Paysages Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez la Maison des Hommes et des Paysages pour découvrir les paysages, l’histoire et les savoir-faire du Morvan, mais aussi les nouveaux espaces dédiés à l’habitat et aux Morvandelles.

Des livrets Faciles à Lire et à Comprendre et des livrets jeux sont à disposition.

Maison des Hommes et des Paysages Maison du Parc, 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 79 10 https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/ecomusee-et-patrimoine/les-sites-de-lecomusee/la-maison-des-hommes-et-des-paysages/ https://fr-fr.facebook.com/ParcnaturelregionalduMorvan/;https://fr-fr.facebook.com/MaisonduParcduMorvan Vous voulez connaître la région au travers de la vie quotidienne des hommes ? C’est le pari de la Maison des Hommes et des Paysages de Saint-Brisson, située au cœur du Parc naturel du Morvan. L’évolution des savoir-faire et les relations de l’homme à l’environnement sont au centre des thématiques de ce musée. Associé à l’écomusée du Morvan, ce site invite à la découverte des autres maisons à thème du parc.

Visitez la Maison des Hommes et des Paysages pour découvrir les paysages, l’histoire et les savoir-faire du Morvan, mais aussi les nouveaux espaces dédiés à l’habitat et aux Morvandelles.

© MT-PNRM