Regards croisés : la Shoah et le génocide des Tsiganes Mémorial de la Shoah Paris
Regards croisés : la Shoah et le génocide des Tsiganes Mémorial de la Shoah Paris dimanche 24 mai 2026.
Durée : 1 h 30.
Des boucles magnétiques sont à disposition du public malentendant à l’accueil.
Entre histoires connectées et différences, cette visite montre les spécificités de la Shoah et du génocide des Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le dimanche 24 mai 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit sous condition
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T13:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-regards-croises-la-shoah-et-le-genocide-des-tsiganes +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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