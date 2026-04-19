Regards croisés : la Shoah et le génocide des Tsiganes Mémorial de la Shoah Paris

Durée : 1 h 30.

Des boucles magnétiques sont à disposition du public malentendant à l’accueil.

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Entre histoires connectées et différences, cette visite montre les spécificités de la Shoah et du génocide des Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le dimanche 24 mai 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit sous condition

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T13:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-regards-croises-la-shoah-et-le-genocide-des-tsiganes +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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