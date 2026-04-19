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Regards croisés : la Shoah et le génocide des Tsiganes Mémorial de la Shoah Paris

Regards croisés : la Shoah et le génocide des Tsiganes Mémorial de la Shoah Paris

Regards croisés : la Shoah et le génocide des Tsiganes Mémorial de la Shoah Paris dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Mémorial de la Shoah

Adresse : 17 rue Geoffroy l'Asnier

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : <p></p>

Durée : 1 h 30.

Des boucles magnétiques sont à disposition du public malentendant à l’accueil.

Réserver

Entre histoires connectées et différences, cette visite montre les spécificités de la Shoah et du génocide des Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le dimanche 24 mai 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit sous condition

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T13:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-regards-croises-la-shoah-et-le-genocide-des-tsiganes +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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