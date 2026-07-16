Regards croisés sur les Cévennes : deux siècles de photographies en pays viganais, Musée cévenol, Le Vigan

Informations pratiques

Regards croisés sur les Cévennes : deux siècles de photographies en pays viganais 1 avril – 30 octobre 2027 Musée cévenol Gard

Plein tarif 5 €, Tarif réduit 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T10:00:00+02:00 – 2027-04-01T12:00:00+02:00

Fin : 2027-10-30T14:00:00+02:00 – 2027-10-30T18:00:00+02:00

Exposition : Regards croisés sur les Cévennes : deux siècles de photographies en pays viganais

A partir du mois de septembre 2026, le Musée Cévenol en collaboration avec l’association Les Amis du Musée Cévenol lancera « La Grande Collecte des Cévennes », un recueil de la mémoire photographique du territoire auprès des familles. Un appel aux habitants et institutions les invitera à confier au musée des photographies et témoignages oraux sur leurs histoires familiales qui ont une dimension collective au croisement de la vie sociale (travail, loisirs, pratiques politiques et religieuses, …) avec comme toile de fond le territoire et son environnement.

La création de ce fonds documentaire sera la base d’une grande exposition qui se déroulera à l’été 2027 et mettra en lumière les photographies qui témoignent de l’histoire du territoire, la vie de ses habitants et l’évolution des paysages urbains et agricoles depuis deux siècles en Cévennes.

L’objectif est d’exploiter le pouvoir de témoignage, d’illustration et de créativité de la photographie y compris à travers l’évolution de ses techniques, pour donner à voir un territoire, de son évolution sociale à ses transformations environnementales.

Musée cévenol 1, rue des Calquières 30 Le Vigan 30120 Gard Occitanie

Exposition : Regards croisés sur les Cévennes : deux siècles de photographies en pays viganais

©Musée Cévenol