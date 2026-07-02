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Regards en construction. Le chantier des collections photographiques vu par les élèves du Lycée des métiers d’art Bertrand Du Guesclin., Musée de Préhistoire de Carnac, Carnac

lundi 17 mai 2027 · Musée de Préhistoire de Carnac · Carnac

Regards en construction. Le chantier des collections photographiques vu par les élèves du Lycée des métiers d’art Bertrand Du Guesclin., Musée de Préhistoire de Carnac, Carnac

Informations pratiques

Début
lundi 17 mai 2027
Fin
vendredi 17 septembre 2027
Lieu
Musée de Préhistoire de Carnac
Adresse
Place Christian-Bonnet
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif
inclus dans le billet d'entrée du musée

Regards en construction. Le chantier des collections photographiques vu par les élèves du Lycée des métiers d’art Bertrand Du Guesclin. 17 mai – 17 septembre 2027 Musée de Préhistoire de Carnac Morbihan

inclus dans le billet d’entrée du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-17T09:30:00+02:00 – 2027-05-17T17:30:00+02:00
Fin : 2027-09-17T09:30:00+02:00 – 2027-09-17T17:30:00+02:00

Pendant 6 mois, 15 élèves du Lycée des métiers d’art Bertrand Du Guesclin ont suivi des professionnelles de la conservation pour découvrir leurs métiers et les enjeux de la préservation du patrimoine photographique local. A travers une présentation des opérations du « chantier des collections » en cours actuellement au Musée de Carnac, ils retracent leurs visions de cet héritage culturel.

Musée de Préhistoire de Carnac Place Christian-Bonnet Carnac 56340 Morbihan Bretagne 0297526636 https://www.museedecarnac.com/ https://www.instagram.com/museedecarnac/ Le musée de Carnac ? Une des plus riches collections d’Europe pour comprendre les grands sites mégalithiques de Bretagne. Ateliers et visites plongent petits et grands au cœur du Néolithique.
Pendant 6 mois, 15 élèves du Lycée des métiers d’art Bertrand Du Guesclin ont suivi des professionnelles de la conservation pour découvrir leurs métiers et les enjeux de la préservation du patrimoine…

©N. Mather

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