REGARDS : et si nous parlions d’art ? Musée d’Art Moderne de Paris PARIS

Vous pourrez vous promener librement dans l’exposition et interagir avec eux pour découvrir plus en détails et de façon originale l’œuvre de cet artiste protéiforme, à la fois peintre, poète, performeur, photographe et musicien.

Dans le cadre d’une opération exceptionnelle, les étudiants bénéficient de l’entrée gratuite dans l’exposition Brion Gysin. Le dernier musée le dimanche 31 mai 2026. Afin de bénéficier de cette offre, merci de sélectionner le tarif dédié « Gratuit – opération étudiante » lors de votre réservation. Un justificatif de votre statut étudiant vous sera demandé au musée lors de la présentation de votre billet.

À l’occasion de la 21ème édition de REGARDS · et si nous parlions d’art ? le Musée d’Art Moderne de Paris vous présente un projet original de médiation culturelle en collaboration avec l’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales). Le temps d’un après-midi, un groupe de jeunes chercheurs vous accueille dans l’exposition Brion Gysin. Le dernier musée et échange avec vous autour d’une œuvre que chacun a choisie et qui fait écho à ses recherches.

Le dimanche 31 mai 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit sous condition

De 0* à 17 euros.

*Gratuit pour tous les étudiants, sur présentation d’un justificatif.

La réservation d’un billet en ligne est recommandée en sélectionnant le tarif « Gratuit – opération étudiante ».

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T18:00:00+02:00

Musée d’Art Moderne de Paris 11, avenue du Président Wilson 75016 PARIS



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