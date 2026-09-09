Regards sur la Tour I Photographie et renaissance d’un monument historique, Tour des Fiefs de Sancerre, Sancerre

Informations pratiques

Regards sur la Tour I Photographie et renaissance d’un monument historique 19 et 20 septembre Tour des Fiefs de Sancerre Cher

• Moins de 6 ans : Gratuit

• 6 à 14 ans : 4 €

• 15 ans et + : 7 €

• Groupes : sur demande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la Tour des Fiefs ouvre ses portes pour un week-end placé sous le signe de la photographie et de la renaissance du patrimoine.

Dernier vestige du château des comtes de Sancerre, cette tour du XIVᵉ siècle domine toujours la ville et le vignoble. Sauvegardée grâce à un important programme de restauration mené ces dernières années, elle accueille aujourd’hui visiteurs, événements culturels et expositions.

Cette édition fait écho aux deux thématiques nationales des Journées Européennes du Patrimoine : « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Les visiteurs sont invités à découvrir l’exposition du photographe Pierre Mérat, dont le travail porte un regard sensible sur les paysages, les territoires et les traces laissées par le temps. Ses images dialoguent naturellement avec l’histoire de la Tour des Fiefs, témoin de plus de six siècles d’histoire sancerroise.

Un audioguide permettra également de retracer l’histoire du monument et de découvrir comment ce patrimoine emblématique continue aujourd’hui à se réinventer.

Entre mémoire, photographie et transmission, cette rencontre propose une immersion dans un lieu qui n’a jamais cessé de résister au temps.

Programme

• Accès à l’exposition photographique de Pierre Mérat

• Visites commentées de la Tour des Fiefs

• Présentation de l’histoire du monument et de sa restauration récente

• Découverte des 193 marches et du panorama sur le vignoble sancerrois

• Accès au Café de la Tour tout au long du week-end

• Accès aux jardins et aux vestiges de l’ancienne forteresse

Tarifs et modalités de visite disponibles surwww.tourdesfiefs.fr

Tour des Fiefs de Sancerre Place du Connétable, 18300 Sancerre Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 https://tourdesfiefs.fr/ [{« link »: « http://www.tourdesfiefs.fr »}] Classée Monument Historique, la Tour des Fiefs domine Sancerre comme le dernier vestige de son château féodal du XIVᵉ siècle. Gravissez ses 193 marches et laissez-vous surprendre par une vue d’aigle exceptionnelle à 360° sur la région. La Tour des Fiefs vous accueille d’avril à novembre, de 10h à 18h, y compris les jours fériés. Profitez de cette période pour gravir ses marches, découvrir son histoire et admirer l’un des plus beaux panoramas sur Sancerre et ses vignobles. La Tour des Fiefs n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs d’entrée

• Moins de 6 ans : Gratuit

• 6 à 14 ans : 4 €

• 15 ans et + : 7 €

• Groupes : sur demande

Expérience guidée

Visite du parc & dégustation dans la cave de la tour

en compagnie d’un vigneron.

→ 30 € / personne

Tour des Fiefs – Sancerre

Les Hauts de Sancerre ©