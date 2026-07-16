Visite guidée de l’exposition de Josef Ofer, Ether Galerie, Sancerre
samedi 19 septembre 2026 · Ether Galerie · Sancerre
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition de Josef Ofer 19 et 20 septembre Ether Galerie Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Présentée à Londres, Amsterdam et Paris, l’œuvre de Josef Ofer a été mise en lumière lors du salon du dessin d’Arles de 2026.
Cette visite guidée propose une plongée dans les dessins de Josef Ofer. Luxuriante, fantasmatique, drôle et terrifiante à la fois, cette œuvre, que d’aucuns ont qualifiée de goyesque, montre les tares, les vices et les excès de notre époque pour mieux s’en émanciper.
Ether Galerie 8 rue Mac Donald, 18300 Sancerre Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire 0615025555 https://ethergalerie.com/ https://www.instagram.com/ethergalerie/ Nichée dans une ancienne auberge du XVIIe siècle, sur le Piton de Sancerre, au cœur du prestigieux vignoble du même nom, la Galerie Ether propose une sélection exigeante d’œuvres sur papier.
Présentée à Londres, Amsterdam et Paris, l’œuvre de Josef Ofer a été mise en lumière lors du salon du dessin d’Arles de 2026.
©Guillaume Lavit d Hautefort
À voir aussi à Sancerre (Cher)
- Balade-dégustation It’s Wine Time dans un lieu patrimonial Sancerre 17 juillet 2026
- Quartiers d’été Sancerre 18 juillet 2026
- [Tour des Fiefs] Les terroirs de Sancerre Sancerre 4 août 2026
- DEGUSTATION VINS & PARFUMS Sancerre 23 août 2026
- Visite éclairée Gourmande Déguster Sancerre à la lampe torche Sancerre 18 septembre 2026