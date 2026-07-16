Visite guidée de l’exposition de Josef Ofer, Ether Galerie, Sancerre

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition de Josef Ofer 19 et 20 septembre Ether Galerie Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Présentée à Londres, Amsterdam et Paris, l’œuvre de Josef Ofer a été mise en lumière lors du salon du dessin d’Arles de 2026.

Cette visite guidée propose une plongée dans les dessins de Josef Ofer. Luxuriante, fantasmatique, drôle et terrifiante à la fois, cette œuvre, que d’aucuns ont qualifiée de goyesque, montre les tares, les vices et les excès de notre époque pour mieux s’en émanciper.

Ether Galerie 8 rue Mac Donald, 18300 Sancerre Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire 0615025555 https://ethergalerie.com/ https://www.instagram.com/ethergalerie/ Nichée dans une ancienne auberge du XVIIe siècle, sur le Piton de Sancerre, au cœur du prestigieux vignoble du même nom, la Galerie Ether propose une sélection exigeante d’œuvres sur papier.

Présentée à Londres, Amsterdam et Paris, l’œuvre de Josef Ofer a été mise en lumière lors du salon du dessin d’Arles de 2026.

©Guillaume Lavit d Hautefort