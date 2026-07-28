Regards sur scène Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Regards sur scène

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-31 14:00:00

fin : 2027-06-18 18:00:00

Date(s) :

2027-05-31

Creusographie est une association regroupant des photographes passionnés. Depuis plusieurs saisons, ils sont présents les soirs de spectacles, dans l’ombre. Cette exposition dévoile leurs regards. Au fil des clichés, revivez la magie de nos spectacles à travers leurs objectifs. Des saisons d’émotions, de couleurs et de lumières capturées … une belle façon de rendre hommage à toutes celles et ceux qui font vivre lascène de La Guérétoise de Spectacle !

Vernissage jeudi 3 juin 18h · Espace Fayolle

Expo du 31 mai au 18 juin en visite libre. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Regards sur scène

L’événement Regards sur scène Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret