Reims révélée. La photographie rémoise, des origines aux années 1920., Bibliothèque Carnegie, Reims
mardi 22 septembre 2026 · Bibliothèque Carnegie · Reims
Informations pratiques
Reims révélée. La photographie rémoise, des origines aux années 1920. 22 septembre 2026 – 2 janvier 2027 Bibliothèque Carnegie Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T13:00:00+02:00
Fin : 2027-01-02T14:00:00+01:00 – 2027-01-02T18:00:00+01:00
Cette exposition, proposée conjointement par la Bibliothèque Carnegie et les Archives de Reims, retrace le développement et les usages de la photographie à Reims, depuis ses débuts jusqu’aux années 1920. Elle invite à découvrir comment professionnels et amateurs rémois se sont approprié ce nouveau moyen de représenter le monde au cours du prmeier siècle de l’histoire de la photographie.
Bibliothèque Carnegie 2 place Carnegie, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est https://www.bm-reims.fr/patrimoine/
Cette exposition, proposée conjointement par la Bibliothèque Carnegie et les Archives de Reims, retrace le développement et les usages de la photographie à Reims, depuis ses débuts jusqu’aux années à…
©François Rothier
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