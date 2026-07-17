Réinterpréter la photographie ancienne, Hôpital Albert Chenevier, Créteil

Informations pratiques

Réinterpréter la photographie ancienne 1 – 6 décembre Hôpital Albert Chenevier Val-de-Marne

Atelier réservé aux patients et personnels de l’AP-HP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T14:00:00+01:00 – 2026-12-01T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T13:30:00+01:00 – 2026-12-06T14:00:00+01:00

Ce second atelier s’appuie sur un corpus de photographies anciennes en noir et blanc datant des années 1900-1950. Ces images constituent à la fois un clin d’œil aux débuts de la photographie dans le sillage des premières expérimentations de Nicéphore Niépce et un témoignage précieux des usages photographiques de l’époque.

Souvent réalisées en studio, ces photographies mettent en scène des individus seuls ou en groupe : portraits de famille, souvenirs d’enfance, hommage à un cher disparu ; elles révèlent une attention particulière portée à la posture, au décor, au mobilier et à une certaine solennité propre aux codes visuels du début du XXe siècle.

Hôpital Albert Chenevier 40 rue de Mesly Créteil 94010 Centre Ancien – Chenevier – Déménitroux Val-de-Marne Île-de-France

Ce second atelier s’appuie sur un corpus de photographies anciennes en noir et blanc datant des années 1900-1950. Ces images constituent à la fois un clin d’œil aux débuts de la photographie dans le…

©Claire Galopin