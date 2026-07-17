RÉINVENTER UN BÂTIMENT : LE CHANTIER DU 40, Le Quarante, Laval
samedi 19 septembre 2026 · Le Quarante · Laval
Informations pratiques
RÉINVENTER UN BÂTIMENT : LE CHANTIER DU 40 Samedi 19 septembre, 14h30 Le Quarante Mayenne
Réservation conseillée au 02 43 49 46 46 avant le 18 septembre (jauge limitée à 25 personnes)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Inauguré à l’automne 2022 sur les bases d’un bâtiment de style Art Déco qui accueillait autrefois le Crédit Foncier, le Quarante s’impose comme une réalisation exemplaire mêlant création architecturale et valorisation du patrimoine.
Le Quarante Rue du Britais 53000 LAVAL Laval 53000 Bel-Air-Beauregard Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 49 46 46 »}]
Inauguré à l’automne 2022 sur les bases d’un bâtiment de style Art Déco qui accueillait autrefois le Crédit Foncier, le Quarante s’impose comme une réalisation exemplaire mêlant création et du…
©Ville de Laval
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