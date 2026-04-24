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Rejoignez-nous pour le Bal de l’amour, place de la Bastille Bal de l’amour 2026 Paris

Rejoignez-nous pour le Bal de l’amour, place de la Bastille Bal de l’amour 2026 Paris

Rejoignez-nous pour le Bal de l’amour, place de la Bastille Bal de l’amour 2026 Paris vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Bal de l'amour 2026

Adresse : Place de la Bastille

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : <p></p>

Après
une troisième édition en
2025, couronnée de succès, place de la Bastille, le « Bal de l’amour » revient cette année pour sa nouvelle édition ! Mémorable, l’événement pose ses enceintes au pied de la Colonne de Juillet ! Ce
« Bal de l’amour » est à destination de toutes les Parisiennes
et de tous les Parisiens, communautés LGBTQIA+ et leurs alliés, mariés,
familles, jeunes, seniors, souhaitant célébrer l’amour pour tous et toutes. Ce bal est gratuit et ouvert à
toutes et tous.

Bal de l'amour : affiche officielle
L’affiche du Bal de l’amour ; Crédits : Ville de Paris

Cette année, le Bal de l’amour se tient le 15 mai, en lien avec la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie prévue le 17 mai.

Bal de l’Amour : revivez en photos l’édition 2025 !

Notez bien la date : vendredi 15 mai, la place de la Bastille devient une piste de danse géante pour célébrer l’amour, les fiertés et les cultures LGBTQIA+.
Du vendredi 15 mai 2026 au samedi 16 mai 2026 :
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-17T01:59:59+02:00
Date(s) :

Bal de l’amour 2026 Place de la Bastille  75004 Paris


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