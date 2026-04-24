Rejoignez-nous pour le Bal de l’amour, place de la Bastille Bal de l’amour 2026 Paris

Après

une troisième édition en

2025, couronnée de succès, place de la Bastille, le « Bal de l’amour » revient cette année pour sa nouvelle édition ! Mémorable, l’événement pose ses enceintes au pied de la Colonne de Juillet ! Ce

« Bal de l’amour » est à destination de toutes les Parisiennes

et de tous les Parisiens, communautés LGBTQIA+ et leurs alliés, mariés,

familles, jeunes, seniors, souhaitant célébrer l’amour pour tous et toutes. Ce bal est gratuit et ouvert à

toutes et tous.

L’affiche du Bal de l’amour ; Crédits : Ville de Paris

Cette année, le Bal de l’amour se tient le 15 mai, en lien avec la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie prévue le 17 mai.

Bal de l’Amour : revivez en photos l’édition 2025 !

Notez bien la date : vendredi 15 mai, la place de la Bastille devient une piste de danse géante pour célébrer l’amour, les fiertés et les cultures LGBTQIA+.

Du vendredi 15 mai 2026 au samedi 16 mai 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bal de l’amour 2026 Place de la Bastille 75004 Paris



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