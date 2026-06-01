Rejoins la tempête – Fashion-Z : Slogans textiles et collectifs, Château de Fontainebleau – jardin de Diane (tout au long du circuit de visite en cas de pluie), Fontainebleau

Rejoins la tempête – Fashion-Z : Slogans textiles et collectifs Samedi 6 juin, 14h00, 14h30, 16h00, 16h30, 17h00 Château de Fontainebleau – jardin de Diane (tout au long du circuit de visite en cas de pluie) Seine-et-Marne

En cas de pluie, évènement déplacé tout au long du parcours de visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:07:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:07:00+02:00

Onze jupes-banderoles imprimées en sérigraphie deviennent les supports d’une lutte collective. D’abord fermées, les lettres se fragmentent sur les corps, puis se déploient dans l’espace public pour former des slogans communs (UNI·ES, RÉUNI·ES, SOUVERAINE, TEMPÊTE…). Cette performance text·ile, ancrée dans l’histoire des manifestations féministes et de leurs banderoles, réinvestit la jupe comme symbole de puissance, transforme les corps en étendards et matérialise le passage de l’intime solitaire à la tempête collective. Porter devient un acte politique et graphique.

Château de Fontainebleau – jardin de Diane (tout au long du circuit de visite en cas de pluie) Place du Général de Gaulle, 77300, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art