Relax Max Harold Barbé Théâtre Municipal Sens
dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Relax Max Harold Barbé
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Relax Max , le nouveau spectacle de Harold Barbé — chroniqueur sur France Inter (Zoom Zoom Zen) et premier humoriste à avoir joué au Hellfest. Entre humour trash et tendresse rock, Harold raconte la disparition de son pote Max au Hellfest… et tout ce qu’il a trouvé en route lui-même, un peu de chaos et surtout beaucoup de rires.
Relax Max , un stand-up électrique, grinçant et profondément humain.
Auteur Harold Barbé
Production Barbe Rousse Comédie
Durée 1H30 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 51 86 07 asso.apaci89@gmail.com
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English : Relax Max Harold Barbé
L’événement Relax Max Harold Barbé Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais
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