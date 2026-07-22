Relax Max Harold Barbé Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Relax Max Harold Barbé

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Relax Max , le nouveau spectacle de Harold Barbé — chroniqueur sur France Inter (Zoom Zoom Zen) et premier humoriste à avoir joué au Hellfest. Entre humour trash et tendresse rock, Harold raconte la disparition de son pote Max au Hellfest… et tout ce qu’il a trouvé en route lui-même, un peu de chaos et surtout beaucoup de rires.

Relax Max , un stand-up électrique, grinçant et profondément humain.

Auteur Harold Barbé

Production Barbe Rousse Comédie

Durée 1H30 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 51 86 07 asso.apaci89@gmail.com

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English : Relax Max Harold Barbé

L’événement Relax Max Harold Barbé Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais