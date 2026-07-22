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AGENDA · Sens

Relax Max Harold Barbé Théâtre Municipal Sens

dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre Municipal · Sens

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Théâtre Municipal
Adresse
21 Boulevard des Garibaldi
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Relax Max Harold Barbé

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Relax Max , le nouveau spectacle de Harold Barbé — chroniqueur sur France Inter (Zoom Zoom Zen) et premier humoriste à avoir joué au Hellfest. Entre humour trash et tendresse rock, Harold raconte la disparition de son pote Max au Hellfest… et tout ce qu’il a trouvé en route lui-même, un peu de chaos et surtout beaucoup de rires.
Relax Max , un stand-up électrique, grinçant et profondément humain.

Auteur Harold Barbé
Production Barbe Rousse Comédie

Durée 1H30   .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 51 86 07  asso.apaci89@gmail.com

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English : Relax Max Harold Barbé

L’événement Relax Max Harold Barbé Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais

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