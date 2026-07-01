AGENDA · Roiffé
Relaxation sonore avec Grégoire Roiffé
samedi 25 juillet 2026 · Roiffé
Informations pratiques
Roiffé
Relaxation sonore avec Grégoire
Roiffé Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:15:00
fin : 2026-08-15 19:15:00
Date(s) :
2026-07-25
Relaxation sonore tous les samedis .
Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17 info@domainederoiffe.fr
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English : Relaxation sonore avec Grégoire
L’événement Relaxation sonore avec Grégoire Roiffé a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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