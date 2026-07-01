Informations pratiques

Roiffé

Relaxation sonore avec Grégoire

Roiffé Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:15:00

fin : 2026-08-15 19:15:00

Date(s) :

2026-07-25

Relaxation sonore tous les samedis .

Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17 info@domainederoiffe.fr

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English : Relaxation sonore avec Grégoire

L’événement Relaxation sonore avec Grégoire Roiffé a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais