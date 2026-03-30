Release party — Antoine Laudière Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Connu comme arrangeur du groupe vocal Shades, il dévoile ici son univers instrumental : une écriture limpide, centrée sur la mélodie, et un jeu collectif fondé sur l’écoute et la précision.

Le titre (“espoir” en espagnol) incarne l’axe central du disque. « Rêveries » n’est pas une utopie ni un manifeste politique : c’est une affirmation artistique. Une musique qui privilégie la respiration, la clarté mélodique et le dialogue collectif.

Le quartet développe une esthétique contemporaine, exigeante mais accessible, où la priorité est donnée aux thèmes, aux nuances et à l’écoute mutuelle. Chaque composition cherche un équilibre entre tension et apaisement, densité et transparence.

L’album s’inscrit dans une modernité sensible : un jazz d’aujourd’hui, ancré dans son époque, mais qui choisit la construction plutôt que la saturation, la profondeur plutôt que l’esbroufe.

Avec « Rêveries », Antoine Laudière propose une œuvre cohérente, lumineuse et profondément humaine.

Antoine Laudière : guitare

Illyes Ferfera : saxophone

Gabriel Westphal : batterie

Arthur Henn : contrebasse

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Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Album « Rêveries » — « Rêveries » est le premier album d’Antoine Laudière en tant que compositeur et leader. Mais au-delà d’un projet musical, il s’agit d’une intention claire : proposer un espace d’apaisement et de lumière dans un monde traversé par l’incertitude.

Le mercredi 10 juin 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 10 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-11T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T19:30:00+02:00_2026-06-10T20:30:00+02:00;2026-06-10T21:30:00+02:00_2026-06-10T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

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