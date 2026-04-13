Relire Chaïbia : la réception fantasmée du parcours de la « paysanne des arts », Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau

Relire Chaïbia : la réception fantasmée du parcours de la « paysanne des arts » Dimanche 7 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Chaïbia Talal (1929–2004) occupe une place centrale et pourtant mal remise en perspective dans l’histoire de l’art moderne au Maroc. Autodidacte, elle élabore dès les années 1950 une pratique picturale autonome, longtemps lue à travers des récits de découverte et de singularité sociale, notamment sa rencontre décisive en 1961 avec Pierre Gaudibert. En revenant sur sa trajectoire et sur les cadres de légitimation qui ont accompagné la réception de son œuvre, et notamment à travers sa collaboration avec la galeriste Cérès Franco, cette conférence propose une relecture critique, attentive aux rapports de pouvoir et aux discours qui ont contribué à façonner sa renommée.

Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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