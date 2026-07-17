Reliure Houdart ouvre ses portes, Reliure Houdart, Paris

Informations pratiques

Reliure Houdart ouvre ses portes 19 et 20 septembre Reliure Houdart Paris

Les visites, limitées à 15 personnes, se déroulent uniquement sur réservation préalable aux horaires suivants : 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Reliure Houdart ouvre les portes de son atelier pour faire découvrir un savoir-faire artisanal d’exception. Au fil d’une visite commentée, les visiteurs suivront les principales étapes de la reliure et de la dorure, tout en découvrant la réalisation de reliures aussi bien traditionnelles que contemporaines.

L’atelier conçoit et fabrique des ouvrages entièrement sur mesure, qu’il s’agisse de réparer un livre ancien, de créer une reliure d’art ou de donner vie à un projet inédit. À partir d’une idée, d’un manuscrit, d’un fichier numérique ou d’impressions numériques, chaque réalisation est pensée et façonnée selon les souhaits du client, dans le respect des techniques artisanales et avec une attention particulière portée aux matériaux, aux finitions et à la personnalisation.

Reliure Houdart 77 rue Broca 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France http://reliure-houdart.paris [{« type »: « email », « value »: « houdart@relicentre.fr »}]

Visite commentée lors de portes ouvertes

©Reliure Houdart