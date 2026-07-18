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AGENDA · Tanlay

Remanences 2 concerts à St-Vinnemer Tanlay

samedi 1 août 2026 · Tanlay

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Eglise de St-Vinnemer
Ville
89430 Tanlay
Département
Yonne
Tarif

Tanlay

Remanences 2 concerts à St-Vinnemer

Eglise de St-Vinnemer Tanlay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Concerts organisés par la mairie de St-Vinnemer à l’Eglise.

1er août à 16h
Piano à quatre mains
Hugo Philippeau et Antoine Alerini
Programme autour de La Mer de Claude Debussy

2 août à 17h45
Chant et Piano
Kaarin Cecilia Phelps et Hugo Philippeau
Programme autour de Samuel Barber

Entrée gratuite avec libre participation aux frais.   .

Eglise de St-Vinnemer Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie.saintvinnemer@tanlay.fr

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English : Remanences 2 concerts à St-Vinnemer

L’événement Remanences 2 concerts à St-Vinnemer Tanlay a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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