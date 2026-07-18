Remanences 2 concerts à St-Vinnemer Tanlay
samedi 1 août 2026 · Tanlay
Informations pratiques
Tanlay
Remanences 2 concerts à St-Vinnemer
Eglise de St-Vinnemer Tanlay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Concerts organisés par la mairie de St-Vinnemer à l’Eglise.
1er août à 16h
Piano à quatre mains
Hugo Philippeau et Antoine Alerini
Programme autour de La Mer de Claude Debussy
2 août à 17h45
Chant et Piano
Kaarin Cecilia Phelps et Hugo Philippeau
Programme autour de Samuel Barber
Entrée gratuite avec libre participation aux frais. .
Eglise de St-Vinnemer Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.saintvinnemer@tanlay.fr
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English : Remanences 2 concerts à St-Vinnemer
L’événement Remanences 2 concerts à St-Vinnemer Tanlay a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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