Rémi Toulon 4tet feat. Aurelie Tropez Le Son de la Terre PARIS 05
dimanche 13 décembre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05
Informations pratiques
Cela fait maintenant quelques années que le pianiste et compositeur Rémi Toulon explore avec beaucoup de créativité l’ADN commun entre Jazz et ses musiques cousines du Brésil et des Caraïbes. Musicien iconoclaste et toujours avide de nouvelles collaborations, c’est aux côtés du contrebassiste Marc Bollengier et du multi-instrumentiste Jean-Baptiste Loutte qu’il convie pour cette soirée la clarinettiste virtuose Aurélie Tropez.
Dotée d’une sonorité à la fois étincelante et veloutée, Aurélie Tropez s’est forgée un univers unique au contact des plus grands maîtres et s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable de l’élite du Jazz français.
Entre compositions inspirées et standards réappropriés, embarquez pour un voyage festif et poétique de Rio à New York en passant par la Nouvelle Orléans… Une musique vivante et lumineuse servie par un quartet haut en couleur!
« Rémi Toulon, musicien français éclectique et surdoué » (France Musique)
« Impossible de rester impassible devant un tel sens du swing, devant une joie de jouer aussi débordante » (TSF JAZZ)
« Rémi Toulon fait chanter son piano et compose des thèmes qui forcent l’attention… On en redemande! » (Jazzman/Jazz magazine)
Rémi Toulon: piano
Aurélie Tropez: clarinette
Marc Bollengier: contrebasse
Jean-Baptiste Loutte: batterie et chant
Rencontre virtuose « Brasil e Jazz » !
Le dimanche 13 décembre 2026
de 18h00 à 20h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-13T19:00:00+01:00
fin : 2026-12-13T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-13T18:00:00+02:00_2026-12-13T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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