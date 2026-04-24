Remise des prix du concours artistique Liberté, force vive, déployées Médiathèque Espace Roger Bissière Villeréal
Remise des prix du concours artistique Liberté, force vive, déployées Médiathèque Espace Roger Bissière Villeréal samedi 20 juin 2026.
Villeréal
Remise des prix du concours artistique Liberté, force vive, déployées
Médiathèque Espace Roger Bissière 3 avenue Bernard Palissy Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 12:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion du printemps des poètes, la Réseauthèque des bastides a organisé un concours artistique ouvert à tous autour du thème national Liberté. Force vive, déployée . Venez assister à la remise des prix, un verre de l’amitié vous sera offert.
A l’occasion du printemps des poètes, la Réseauthèque des bastides a organisé un concours artistique ouvert à tous autour du thème national Liberté. Force vive, déployée . Venez assister à la remise des prix, un verre de l’amitié vous sera offert.
Des élèves de l’école de musique vous joueront un poème mis en musique par leurs soins. .
Médiathèque Espace Roger Bissière 3 avenue Bernard Palissy Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 13 98 88 reseautheque@ccbastides47.com
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English : Remise des prix du concours artistique Liberté, force vive, déployées
To mark the springtime of poets, the Réseauthèque des bastides organized an art competition open to all, based on the national theme of Liberté. Force vive, déployée . Come and attend the prize-giving ceremony, where you’ll be offered a glass of friendship
L’événement Remise des prix du concours artistique Liberté, force vive, déployées Villeréal a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coeur de Bastides
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