Remise des trophées de l’association 813 Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris samedi 12 septembre 2026.

L’association 813 remet chaque année ses trophées. Cette année, une après-midi dédiée a lieu le 12 septembre :

De 15h30 à 17h : table ronde avec Sybila Guéneau autour de son ouvrage Roman noir et luttes sociales. (sur inscription).

De 17h30 à 18h : remise des trophées 813 dans la continuité de la table ronde.

L’association 813 remet ses trophées 2026 et organise une table ronde avec l’autrice Sybila Guéneau autour de son livre Roman noir et luttes sociales.

Le samedi 12 septembre 2026

de 15h30 à 18h00

gratuit

Réservation obligatoire pour la table ronde avec Sybila Guéneau.

Inscription par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 0142349300

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T15:30:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris

+33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/ https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/



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