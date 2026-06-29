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Remise des trophées de l’association 813 Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Remise des trophées de l’association 813 Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Remise des trophées de l’association 813 Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris samedi 12 septembre 2026.

Lieu
Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo)
Adresse
48 rue Cardinal Lemoine
Ville
75005 Paris
Département
Paris
Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Tarif
<p>Réservation obligatoire pour la table ronde avec Sybila Guéneau.</p><p>Inscription par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 0142349300</p>

L’association 813 remet chaque année ses trophées. Cette année, une après-midi dédiée a lieu le 12 septembre :

De 15h30 à 17h : table ronde avec Sybila Guéneau autour de son ouvrage Roman noir et luttes sociales. (sur inscription).

De 17h30 à 18h : remise des trophées 813 dans la continuité de la table ronde.

L’association 813 remet ses trophées 2026 et organise une table ronde avec l’autrice Sybila Guéneau autour de son livre Roman noir et luttes sociales.
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h30 à 18h00
gratuit

Réservation obligatoire pour la table ronde avec Sybila Guéneau.

Inscription par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 0142349300

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T15:30:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine  75005 Paris
+33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/ https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/


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