Remise du Prix Albert-Londres 2026 Théâtre de la Concorde Paris

Informations pratiques

Dans un contexte marqué par la désinformation, les manipulations de l’information et la défiance envers les médias, le reportage demeure l’une des formes les plus exigeantes du journalisme. Aller sur le terrain, rencontrer, écouter, observer, confronter les faits : autant de gestes essentiels à la vitalité démocratique.

Créé en 1932 en hommage au grand reporter Albert Londres, le Prix Albert-Londres est la plus prestigieuse distinction du journalisme francophone. Chaque année, il récompense de jeunes journalistes dans les catégories presse écrite, audiovisuel et livre, dont le travail témoigne d’une exigence d’enquête, d’indépendance et de rigueur. Albert Londres résumait ainsi la mission du journaliste : « Notre métier n’est pas de faire plaisir, ni de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. »

Le Théâtre de la Concorde est fier d’accueillir la cérémonie de remise du Prix Albert-Londres 2026. Si l’attribution des prix de la presse écrite, de l’audiovisuel et du livre en constitue le cœur, cette soirée est aussi devenue au fil des années un temps de réflexion et de dialogue autour du journalisme, de ses pratiques et de sa responsabilité démocratique. Journalistes, reporters de terrain, représentants de grands rendez-vous du journalisme et invités venus de France et de l’international se réuniront pour célébrer un journalisme exigeant, attaché aux faits et à l’enquête, et rappeler combien l’information demeure un bien commun essentiel à la vie démocratique.

Une soirée pour célébrer le journalisme de terrain, la liberté d’informer et celles et ceux qui nous permettent d’exercer notre regard critique sur le monde.

La démocratie repose d’abord sur notre capacité à comprendre le monde qui nous entoure. Cette compréhension se construit grâce à celles et ceux qui enquêtent, vérifient, documentent et racontent le réel, parfois là où les regards se détournent, parfois là où les pouvoirs préféreraient que l’on ne regarde pas.

Le mardi 27 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-27T20:00:00+01:00

fin : 2026-10-27T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-27T19:00:00+02:00_2026-10-27T21:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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