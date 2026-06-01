Remise du Prix de thèse « L’Art et l’essai », Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau
Remise du Prix de thèse « L’Art et l’essai », Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Remise du Prix de thèse « L’Art et l’essai » Samedi 6 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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