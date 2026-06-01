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Remise du prix RAAMI, Recherche en histoire de l’Art et Archéologie des Mondes de l’Islam, Château de Fontainebleau – salon des fleurs, Fontainebleau

Remise du prix RAAMI, Recherche en histoire de l’Art et Archéologie des Mondes de l’Islam, Château de Fontainebleau – salon des fleurs, Fontainebleau

Remise du prix RAAMI, Recherche en histoire de l’Art et Archéologie des Mondes de l’Islam, Château de Fontainebleau – salon des fleurs, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - salon des fleurs

Adresse : Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Entrée libre dans la limite des places disponibles

Remise du prix RAAMI, Recherche en histoire de l’Art et Archéologie des Mondes de l’Islam Vendredi 5 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – salon des fleurs Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:30:00+02:00

Le Comité Français d’Histoire de l’Art (CFHA) et le Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans (GIS MOMM, UAR 2999 Études aréales) en collaboration avec la Fondation Inalco, organisent chaque année le prix RAAMI – Recherche en histoire de l’Art et Archéologie des Mondes de l’Islam. Le nom Raami, dérivé de l’arabe (râmi, « celui qui lance ») et du persan (« l’archer »), est également l’un des noms donnés au Sagittaire dans la tradition arabe. Il évoque une figure animée par une soif insatiable de connaissance et d’expérience. En astrologie arabe, il symbolise plus largement la quête de sagesse.
Ce concours a pour objet de distinguer chaque année une thèse contribuant par sa qualité à une meilleure connaissance et compréhension des productions et des pratiques artistiques des mondes de l’Islam, de ses débuts au tournant du XXIe siècle.
À travers ce prix, la communauté scientifique entend distinguer et valoriser les travaux les plus innovants dans ce domaine, issus de la jeune recherche menée au sein des établissements français.

Château de Fontainebleau – salon des fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

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