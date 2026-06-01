Remise du Prix Vitale et Arnold Blokh, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau

Remise du Prix Vitale et Arnold Blokh Samedi 6 juin, 13h00 Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art