Remise en forme Tence
Remise en forme Tence lundi 20 juillet 2026.
Remise en forme
Stade de rugby Jo Maso Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:00:00
fin : 2026-07-24 20:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Taïso, remise en forme japonaise encadrée par un professeur diplômé d’état avec le judo-club du Haut-Lignon. Pour tous de 7 à 77 ans !
.
Stade de rugby Jo Maso Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 96 88 06 william.riffard@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Taïso, Japanese fitness supervised by a state-qualified instructor with the judo-club du Haut-Lignon. For all ages 7 to 77!
L’événement Remise en forme Tence a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon