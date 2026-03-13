Renaissance : De Vinci, Raphaël, Michel-Ange Atelier des Lumières Paris

La Renaissance italienne comme vous ne l’avez jamais vue ! Dès à présent, l’Atelier des Lumières révolutionne l’expérience immersive avec Renaissance : De Vinci, Raphaël, Michel-Ange. Trois génies visionnaires, trois univers complémentaires : la curiosité scientifique de Léonard, l’harmonie parfaite de Raphaël, la puissance sculpturale de Michel-Ange. Plongez au cœur de leurs chefs-d’œuvre grâce à des technologies de pointe et une scénographie entièrement repensée : modélisations 3D, jumeaux numériques, jeux de fumées et lasers. Une création inédite pour une immersion totale !

3 maîtres, 1 révolution artistique

Léonard de Vinci et ses inventions visionnaires, Raphaël et l’harmonie parfaite de ses compositions, Michel-Ange et la puissance de ses sculptures monumentales. Ces trois génies ont révolutionné la représentation du corps humain et inventé la perspective moderne. L’expérience offre un regard inédit sur leurs chefs-d’œuvre.

Scénographie revisitée et technologies de pointe

Scans HD et modélisations 3D révèlent les détails les plus infimes et pour la première fois, l’Atelier des Lumières intègre des effets atmosphériques (brouillard, fumée, lasers) qui s’ajoutent aux 140 vidéoprojecteurs et au son spatialisé. Les œuvres se déploient autour de vous dans une mise en scène tridimensionnelle spectaculaire, accompagnée par la voix d’un narrateur.

Une équipe de talents

Jean-Baptiste Hardoin, directeur de création spécialisé dans les expériences immersives, signe une mise en scène audacieuse avec le Studio Cutback. Thomas Dechandon, light designer des cérémonies des JO Paris 2024, orchestre un ballet de lumières. Florian Métral, chercheur spécialiste de la Renaissance, garantit la rigueur scientifique et historique. Féodor Atkine, voix iconique du doublage français, prête sa justesse au récit. Troublemakers compose une bande-son qui réinvente la narration audio et met le son au centre de l’expérience.

De Florence à Rome, voyagez au coeur des plus grands chefs-d’oeuvre de la Renaissance italienne ! Une création immersive avec des effets inédits à découvrir.

Du vendredi 13 mars 2026 au samedi 27 juin 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

lundi, mardi

de 10h00 à 18h00

payant

De 12,50 à 19,50 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-13T11:00:00+01:00

fin : 2026-06-27T23:00:00+02:00

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Atelier des Lumières 38, rue Saint-Maur 75011 Paris



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