Renata chante Piaf Salle des Chantalistes Dijon

Dijon

Renata chante Piaf

Salle des Chantalistes 26, avenue Gustave Eiffel Dijon Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-19 17:15:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

C’est le parcours d’une gosse de la rue devenue l’une des plus grandes chanteuses de tous les temps. Renata, au chant et au récit, est accompagnée par Francis Harbulot au piano et Claude Minot à l’accordéon.

Avec le soutien de la ville de Dijon. .

Salle des Chantalistes 26, avenue Gustave Eiffel Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 41 31 40 contact@confidences-chanson.fr

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English : Renata chante Piaf

L’événement Renata chante Piaf Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)