Renata chante Piaf Salle des Chantalistes Dijon
Renata chante Piaf Salle des Chantalistes Dijon samedi 18 juillet 2026.
Dijon
Renata chante Piaf
Salle des Chantalistes 26, avenue Gustave Eiffel Dijon Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-19 17:15:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
C’est le parcours d’une gosse de la rue devenue l’une des plus grandes chanteuses de tous les temps. Renata, au chant et au récit, est accompagnée par Francis Harbulot au piano et Claude Minot à l’accordéon.
Avec le soutien de la ville de Dijon. .
Salle des Chantalistes 26, avenue Gustave Eiffel Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 41 31 40 contact@confidences-chanson.fr
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English : Renata chante Piaf
L’événement Renata chante Piaf Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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