Rencontre à la Bibliothèque nationale de France autour du Prix Jeune Gens d’images, BnF | François-Mitterrand, Paris

Informations pratiques

Rencontre à la Bibliothèque nationale de France autour du Prix Jeune Gens d’images Samedi 5 juin 2027, 10h00 BnF | François-Mitterrand Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-05T10:00:00+02:00 – 2027-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2027-06-05T10:00:00+02:00 – 2027-06-05T18:00:00+02:00

Une rencontre autour des 10 jeunes candidat.e.s aura lieu le 5 juin 2027 à la BnF Tolbiac (la date du 5 juin peut être envisagée sous réserve de confirmation par les équipes des manifestations de la BnF).

Cette rencontre inclut leurs parrains et leurs marraines, les personnalités qualifiées ainsi que les ancien.ne.s lauréat.e.s Prix Niépce Gens d’images autour d’un évènement unique et exclusif dans un cadre exceptionnel.

Cette rencontre est un lieu d’échange entre les jeunes photographes candidat.e.s, les photographes professionnel.le.s et les personnalités qualifiées, pour une véritable discussion, promesse de transmission.

C’est à l’occasion de cette rencontre que le.la lauréat.e du Prix Jeune Gens d’images est proclamé.e.

Une projection des corpus photographiques présentés par les 10 jeunes photographes est faite au cours de la rencontre.

Des trinômes composés du ou de la photographe parrain-marraine, du ou de la jeune photographe et de la personnalité qualifiée sont formés. 30 personnes au moins se succèdent sur scène au fil de la journée : 5 tables rondes le matin et 5 l’après-midi. Ces dix rencontres n’excédent pas 30 minutes. En plus de la présentation des travaux photographiques, un échange ouvert sur une thématique liée au début de carrière des photographes et en fonction du métier de la personnalité qualifiée présente, permet un vrai dialogue entre les personnes sur scène. Les thématiques sont conçues et montées en amont de la rencontre pour permettre un échange riche et divers.

La rencontre est ouverte d’une part aux membres de Gens d’images, mais aussi aux professionnels de l’image, directeur.trice.s et corps enseignant des écoles photo ayant participé au projet, galeristes, conservateur.trice.s, photographes, cinéastes, documentaristes, iconographes, conservateur.trice.s, utilisateur.trice.s, amateur.trice.s d’images, mais aussi l’ensemble des médias (par médias on entend ici et plus tard l’ensemble des contacts presse au sein des médias dits classiques ainsi que les médias digitaux francophones).

BnF | François-Mitterrand Quai François Mauriac, 75013 Paris, France Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France +33153795959 https://www.bnf.fr/fr/francois-mitterrand Métro : Lignes 6 (Quai de la gare) et 14 (Bibliothèque François Mitterrand). RER C : (Bibliothèque François-Mitterrand). Bus : Lignes 25, 62, 64, 71, 89, 132, 325.

Une rencontre autour des 10 jeunes candidat.e.s aura lieu le 5 juin 2027 à la BnF Tolbiac, la date du 5 juin peut être envisagée sous réserve de confirmation par les équipes des manifestations de la …

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