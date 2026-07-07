Rencontre À midi c’est Comédie ! avec Jocelyne Porcher Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen
jeudi 5 novembre 2026 · Comédie de Caen Théâtre des Cordes · Caen
Informations pratiques
Caen
Rencontre À midi c’est Comédie ! avec Jocelyne Porcher
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 12:30:00
fin : 2026-11-05 13:30:00
Date(s) :
2026-11-05
Dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2 , rencontre avec Jocelyne Porcher, zootechnicienne et sociologue, autour de son livre Vivre avec les animaux , au Théâtre des Cordes. Le rendez-vous sera animé par Sébastien Thème, journaliste et producteur de radio.
Dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2 , rencontre avec Jocelyne Porcher, zootechnicienne et sociologue, autour de son livre Vivre avec les animaux , au Théâtre des Cordes. Le rendez-vous sera animé par Sébastien Thème, journaliste et producteur de radio.
Rencontre animée par Sébastien Thème. En partenariat avec la librairie Le Brouillon de Culture. Petite restauration au Café de la Comédie. Durée 1h. .
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr
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English : Rencontre À midi c’est Comédie ! avec Jocelyne Porcher
As part of the “Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2” festival, a talk with Jocelyne Porcher, an animal scientist and sociologist, on her book “Vivre avec les animaux”, at the Théâtre des Cordes. The event will be hosted by Sébastien Thème, a journalist and radio producer.
L’événement Rencontre À midi c’est Comédie ! avec Jocelyne Porcher Caen a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité
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