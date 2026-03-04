Rencontre aperitivo autour du Prix Wicar, Espace Le Carré, Lille

Rencontre aperitivo autour du Prix Wicar Jeudi 19 mars, 18h00 Espace Le Carré Nord

Dans le cadre de l’exposition « Format à l’italienne XVI », nous vous invitons à une rencontre autour du Prix Wicar, résidence de création de la Ville de Lille à Rome.

Ce temps de rencontre autour d’un aperitivo et en présence des artistes lauréats et anciens lauréats, sera l’occasion d’échanger autour de leur expérience de résidence et de (re)découvrir l’exposition « Format à l’italienne XVI ».

Jeudi 19 mars à 18h

Ouvert à toutes et tous, gratuit et sans réservation.

Espace Le Carré 30 rue des archives, 59000, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Un temps d’échange avec les artistes du Prix Wicar

Philippe Paoli, 2018