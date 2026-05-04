Si depuis plusieurs années la parole se libère autour des violences sexistes et sexuelles, la justice reste impuissante quant il s’agit de protéger les victimes et responsabiliser les agresseurs. En France, seulement 1% de plaintes aboutissent à une condamnation des accusés.

Face à ce constat d’impunité, les autrices s’interrogent sur les autres pistes pour lutter contre la culture du viol. Education, réparation, accompagnement des victimes et des agresseurs. Cet essai dessiné nous invite à réfléchir à de meilleurs lendemains !

Une association de défense des droits des femmes sera présente lors de la rencontre.

La rencontre sera suivie d’un temps de vente dédicace avec la librairie BD Net Nation.

Venez rencontrer Esther Meunier et Léa Castor, les autrices de la BD documentaire « Ras le viol » !

Le samedi 30 mai 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T18:00:00+02:00_2026-05-30T19:30:00+02:00

Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris



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